Boom di Feste della birra in Bergamasca | dove trovarle

È boom di feste della birra in Bergamasca. Nel mese di ottobre nella provincia di Bergamo vengono organizzate numerose “OktoberFest” con la possibilità di apprezzare ottima birra e ricette tipiche della cucina bavarese. A ottobre si possono trovare in città, al Piazzale degli Alpini a Bergamo, ma anche in diverse località della provincia come Seriate, Sotto il Monte, Rovetta e Gorle, Costa di Mezzate e nel mese di novembre a Chiuduno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO D????????????????????? al piazzale degli Alpini a Bergamo torna l’OktoBERG Fest. Ci sarà il tradizionale tendone con ben tre Biergarden all’aperto la cucina berghem-bavarese, musica dal vivo e intrattenimenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Boom di Feste della birra in Bergamasca: dove trovarle

In questa notizia si parla di: boom - feste

Boom dalla montagna al mare. Feste in spiaggia e tradizioni. A Spelonga piantato l’albero

Chicco Boom Sala Feste - facebook.com Vai su Facebook

Taragna, carbonara, cucina bavarese e birra: le sagre del fine settimana in Bergamasca - Le feste e le kermesse gustose organizzate nella provincia di Bergamo nel week- bergamonews.it scrive

Tributo a Lucio Dalla, feste e birra: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Il tributo a Lucio Dalla a ChorusLife a Bergamo, tante feste e sagre, Sbirrando a Calusco d’Adda, l’Original Bier Fest allo Spazio Fase di Alzano Lombardo, cinema e altro ancora. bergamonews.it scrive