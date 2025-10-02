Bonus smart working 2025 | esonero contributivo e incentivi per chi si trasferisce nei comuni montani
Ripopolare i borghi montani che anno dopo anno si stanno svuotando e alleggerire il traffico delle grandi città: è questa l’idea di fondo del bonus smart working, una nuova agevolazione prevista prevista dalla Legge 1312025 attraverso la quale vengono promossi una serie di interventi per lo sviluppo dei comuni montani. Grazie alla nuova agevolazione i datori di lavoro che dovessero permettere di lavorare da remoto ai propri dipendenti che si trasferiranno in un comune montano con meno di 5.000 abitanti, avranno la possibilità di ottenere l’ esonero totale dal pagamento dei contributi. Bonus smart working, come funziona l’esonero contributivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: bonus - smart
Bonus inutili per donne e Sud, serve lo smart working: dati a sorpresa
Dallo smart working ai bonus per i nuovi figli: quali sono le aziende del Barese che puntano sul benessere dei lavoratori
? Legge 131/2025: bonus smart working in montagna. Esonero contributivo per imprese che assumono under 41 a tempo indeterminato nei comuni - X Vai su X
Case a 1 euro, voucher per lo shopping di 5.000 euro a famiglie con figli minori e lavoratori in smart working Per contrastare lo spopolamento, alcuni comuni italiani adottano iniziative come bonus per chi si trasferisce, contributi per la casa e incentivi fino a 10 - facebook.com Vai su Facebook
Bonus smart working per i lavoratori nei Comuni di montagna: chi può richiederlo - Ok all'esonero contributivo per le imprese che assumono giovani lavoratori in smart working nei Comuni montani con meno di 5. Come scrive ticonsiglio.com
Dal bonus casa allo smart working: le agevolazioni per lo sviluppo dei comuni montani - La nuova legge per favorire lo sviluppo dei comuni montani prevede una serie di interventi sia di natura amministrativa che tributaria. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it