Bonus smart working 2025 | esonero contributivo e incentivi per chi si trasferisce nei comuni montani

Ripopolare i borghi montani che anno dopo anno si stanno svuotando e alleggerire il traffico delle grandi città: è questa l’idea di fondo del bonus smart working, una nuova agevolazione prevista prevista dalla Legge 1312025 attraverso la quale vengono promossi una serie di interventi per lo sviluppo dei comuni montani. Grazie alla nuova agevolazione i datori di lavoro che dovessero permettere di lavorare da remoto ai propri dipendenti che si trasferiranno in un comune montano con meno di 5.000 abitanti, avranno la possibilità di ottenere l’ esonero totale dal pagamento dei contributi. Bonus smart working, come funziona l’esonero contributivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

