Bonny Inter con Thuram fuori contro contro la Cremonese è lui il favorito come possibile sostituto!
Bonny Inter, è in pole per affiancare Lautaro con l’infortunio di Thuram. Cambi anche a centrocampo e in difesa. Le idee di Chivu. Marcus Thuram salterà la sfida contro la Cremonese, ma il suo obiettivo è tornare disponibile subito dopo la sosta, quando l’ Inter sarà impegnata all’ Olimpico contro la Roma. Secondo quanto riportato da SportMediast al suo posto, Ange-Yoan Bonny sembra essere in vantaggio su Pio Esposito per fare coppia con Lautaro Martinez in attacco. Oltre a Thuram, ci sono altri dubbi fisici in casa nerazzurra. Henrikh Mkhitaryan è pronto a riprendersi il suo posto a centrocampo, ma c’è da valutare la condizione di Hakan Calhanoglu, uscito acciaccato dal match contro lo Slavia Praga a causa di una botta al ginocchio. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: bonny - inter
Bonny Inter, ecco cosa cambia per il Fantacalcio! I consigli sull’attaccante in vista dell’asta
Calciomercato Inter, Taremi può sbloccare nuovi innesti dopo i colpi Sucic, Henrique e Bonny! La situazione
Allenamenti Inter, Bonny anticipa tutti e non perde tempo: il nuovo attaccante già pronto per la Pinetina
#Inter, Thuram ko: Chivu pronto a lanciare Bonny https://calciomercato.com/liste/inter-thuram-rischia-di-saltare-la-sfida-col-napoli-del-25-ottobre-chivu-pronto-a-lanciare-bonny-che-conosce-dai-tempi-di-parma-e-ha-caratteristiche-diverse-da-pio-esposito/blta - X Vai su X
BONNY PARLA DA BIG "Siamo l'Inter. Come ogni anno facciamo di tutto per arrivare fino alla fine di tutto" - facebook.com Vai su Facebook
Inter, stop per Thuram: “Miracolo” per vederlo prima del Napoli - Inter, stop per Thuram: “Miracolo” per vederlo prima del Napoli Marcus Thuram si ferma per infortunio. Segnala forzazzurri.net
Inter, tegola Thuram: non era un crampo, ecco quanto tempo starà fuori. Pio-Bonny: chi al fianco di Lautaro? - Thuram smentito dagli esami strumentali: l'infortunio dell'attaccante dell'Inter rimediato contro lo Slavia Praga è più serio del previsto. Scrive sport.virgilio.it