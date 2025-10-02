Bonny Inter con Thuram fuori contro contro la Cremonese è lui il favorito come possibile sostituto!

Bonny Inter, è in pole per affiancare Lautaro con l’infortunio di Thuram. Cambi anche a centrocampo e in difesa. Le idee di Chivu. Marcus Thuram salterà la sfida contro la Cremonese, ma il suo obiettivo è tornare disponibile subito dopo la sosta, quando l’ Inter sarà impegnata all’ Olimpico contro la Roma. Secondo quanto riportato da SportMediast al suo posto, Ange-Yoan Bonny sembra essere in vantaggio su Pio Esposito per fare coppia con Lautaro Martinez in attacco. Oltre a Thuram, ci sono altri dubbi fisici in casa nerazzurra. Henrikh Mkhitaryan è pronto a riprendersi il suo posto a centrocampo, ma c’è da valutare la condizione di Hakan Calhanoglu, uscito acciaccato dal match contro lo Slavia Praga a causa di una botta al ginocchio. 🔗 Leggi su Internews24.com

