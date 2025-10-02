Bonelli Avs | Flotilla è stata attaccata con atto di pirateria internazionale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 Ieri, "con un atto di pirateria internazionale, la marina militare israeliana ha attaccato, non abbordato, con idranti e bombe stordenti le barche della missione umanitaria Flotilla, violando per l’ennesima volta il diritto internazionale. Ebbene, il governo italiano non ha condannato questo atto gravissimo. Le barche della Flotilla sono state colpite in questi giorni non solo da droni israeliani, ma anche da insulti di esponenti della maggioranza e del governo. La premier Meloni ha usato parole irresponsabili e pericolose contro gli attivisti pacifisti, mentre mai ha speso parole dure contro Netanyahu, responsabile di avere ucciso donne e bambini. 🔗 Leggi su Open.online