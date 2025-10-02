Bonelli Avs | Flotilla è stata attaccata con atto di pirateria internazionale – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 Ieri, "con un atto di pirateria internazionale, la marina militare israeliana ha attaccato, non abbordato, con idranti e bombe stordenti le barche della missione umanitaria Flotilla, violando per l’ennesima volta il diritto internazionale. Ebbene, il governo italiano non ha condannato questo atto gravissimo. Le barche della Flotilla sono state colpite in questi giorni non solo da droni israeliani, ma anche da insulti di esponenti della maggioranza e del governo. La premier Meloni ha usato parole irresponsabili e pericolose contro gli attivisti pacifisti, mentre mai ha speso parole dure contro Netanyahu, responsabile di avere ucciso donne e bambini. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: bonelli - flotilla
Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella
Aerei israeliani a Sigonella, Bonelli attacca: “Spiano la Flotilla? Governo riferisca”
La denuncia di Bonelli: «Aereo militare israeliano a Sigonella, spia la Flotilla»
#omnibus Il commento di Angelo Bonelli sulle manifestazioni spontanee per Gaza della notte dopo l'abbordaggio della marina israeliana alle navi della Flotilla - X Vai su X
#omnibus Come sta Benedetta Scuderi, l'europarlamentare di AVS a bordo della Flotilla? Le ultime notizie con Angelo Bonelli - facebook.com Vai su Facebook
Bonelli (Avs): Flotilla è stata attaccata con atto di pirateria internazionale - (Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 Ieri, 'con un atto di pirateria internazionale, la marina militare israeliana ha attaccato, non abbordato, ... Come scrive notizie.tiscali.it
Mo: Bonelli, 'da Israele atto di pirateria internazionale contro Flotilla' - "Ieri con atto un atto di pirateria internazionale la Marina militare Israeliana ha attaccato la Flotilla violando il diritto internazionale per l'ennesima volta, lei è venu ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it