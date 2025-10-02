Bomba nella notte a Stornarella | salta in aria lo sportello automatico di Poste Italiane
Bomba nella notte, a Stornarella, dove ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico della filiale Poste Italiane. Il fatto è successo in Corso Garibaldi: alle 5 di oggi, 2 ottobre, due esplosioni in sequenza hanno svegliato il paesino dei Cinque Reali Siti. Nella deflagrazione è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
