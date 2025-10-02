Bomba d' acqua si abbatte sul Brindisino | auto in balia della corrente si cerca una persona

OSTUNI - Pioggia e grandine si sono abbattuti sul Brindisino, ma una bomba d'acqua ha funestato in particolare il territorio di Ostuni. Nel momento in cui si scrive, i vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca di una persona. Viaggiava a bordo di un'auto, trascinata dalla corrente.Oltre ai. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: bomba - acqua

Bomba in acqua scoperta da un bagnante: scatta l’allarme, zona interdetta

Bomba d’acqua ad Aprilia, Pontina bloccata per allagamenti

Bomba d'acqua su Roma, aerei dirottati a Fiumicino e caos all'Olimpico per il concerto di Ultimo

ANA - Associazione Nazionale Ambulanti UGL. . SIRACUSA: OGGI UNA BOMBA D'ACQUA SI È ABBATTUTA IMPROVVISAMENTE SUL MERCATO SETTIMANALE. I danni provocati agli ambulanti sono incalcolabili Lo sgomento e la rabbia nelle parole - facebook.com Vai su Facebook

#Ischia: una bomba d'acqua ha investito l'isola stamattina, nessuna vittima ma tanti disagi, specie a Forio - X Vai su X

Maltempo, bomba d’acqua si abbatte sulla Latisana nella notte: 30 gli interventi dei vigili del fuoco. Paura tra i residenti di Aprilia Marittima e Bevazzana - Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta nella tarda serata di ieri sulle località di Aprilia Marittima e Bevazzana, nel comune di ... Lo riporta ilgazzettino.it

Bomba d’acqua, notte di lavoro per pompieri e Protezione civile tra Aprilia Marittima e Bevazzana - Interventi dei vigili del fuoco a Latisana per allagamenti ad Aprilia Marittima e Bevazzana dopo una bomba d’acqua. Da nordest24.it