Bologna rapine ai passanti con spray al peperoncino | 5 arresti 3 ricercati

Affaritaliani.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, rapine e furti in centro con spray al peperoncino: 5 persone arrestate, 3 ricercate. Le immagini delle aggressioni diffuse dalla polizia. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

bologna rapine ai passanti con spray al peperoncino 5 arresti 3 ricercati

© Affaritaliani.it - Bologna, rapine ai passanti con spray al peperoncino: 5 arresti, 3 ricercati

In questa notizia si parla di: bologna - rapine

Emergenza rapine di collane a Bologna: un’altra donna aggredita in via Murri

Raffica di furti e rapine ai riders in centro a Bologna: in 40 in Questura a denunciare

Bologna, rapine ai riders: in 40 si presentano in Questura

bologna rapine passanti sprayCatenine rubate ai passanti in pieno centro a Bologna, usato anche lo spray al peperoncino: 8 persone nei guai - I malviventi sono entrati in azione in via Zamboni, ?largo Trombetti, ?via de Giudei, ?via Pratello, ?via San Vitale, ?via Marconi e ?piazza San Francesco. Scrive msn.com

Bologna, allarme sicurezza: nuova ondata di rapine e scippi in centro, 8 misure cautelari eseguite - Alcune vittime hanno raccontato di essere state colpite con gomitate o di a ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Rapine Passanti Spray