Bologna nel caos scontri alla stazione tra polizia e manifestanti pro-Pal VIDEO

Affaritaliani.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione in stazione a Bologna: studenti in corteo per Palestina e Flotilla tentano l’ingresso, la polizia li respinge con manganellate. Fumogeni e scontri. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

bologna caos scontri stazioneViolenza ProPal a Bologna: davanti alla stazione lancio di uova e fumogeni - Si alza la tensione a Bologna nel giorno della mobilitazione studentesca in sostegno alla missione “Global Sumud Flotilla”. Come scrive iltempo.it

bologna caos scontri stazioneBologna, scontri fra manifestanti e polizia in stazione - Scontri in stazione a Bologna, dove gli studenti delle scuole superiori e dell'Università, in corteo per la Palestina e la Global Sumud Flottilla, sono arrivati davanti all'entrata. Scrive msn.com

