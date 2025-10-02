Bologna-Friburgo | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Notte di Europa League per il Bologna. Il club rossoblù ospita oggi, giovedì 2 ottobre, i tedeschi del Friburgo – in diretta tv e streaming – allo stadio Dall'Ara nella seconda giornata della competizione europea. La squadra di Italiano all'esordio è stata battuta per 1-0 dall'Aston Villa a Birmingham, mentre in campionato è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

