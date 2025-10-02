Bologna Friburgo 1-1 che beffa per i rossoblù | Orsolini illude un rigore di Adamu gela il Dall’Ara

Bologna Friburgo 1-1, un pareggio amaro in Europa League: dominio nel primo tempo, poi il VAR assegna un penalty. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Il Bologna non va oltre l’1-1 casalingo contro il Friburgo in una partita di Europa League che i rossoblù avevano a lungo dominato, prima di essere raggiunti da un calcio di rigore concesso dal VAR. Alla rete di Riccardo Orsolini nel primo tempo ha risposto Junior Adamu dal dischetto nella ripresa. La squadra di Vincenzo Italiano parte forte, con la consueta pressione alta che mette in difficoltà i tedeschi. Dopo un salvataggio sulla linea di Castro su un tentativo di Manzambi, il Bologna sblocca meritatamente il risultato al 29?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

