Bologna fermato dal Friburgo e Roma sconfitta dal Lille in Europa League Vince la Fiorentina in Conference

Bilancio in chiaroscuro per il calcio italiano al termine di un giovedì interamente dedicato alla seconda giornata di regular season dell’ Europa League 2025-2026 e alla prima della Conference League. Le squadre del Bel Paese hanno raccolto oggi una vittoria (però nella terza competizione continentale), un pareggio ed una sconfitta, non senza rimpianti. Cominciamo dal secondo atto della fase campionato di Europa League, con il Bologna di Vincenzo Italiano che ha ottenuto il primo punto della stagione europea dopo il ko in trasferta di una settimana fa contro l’Aston Villa, pareggiando in casa con il Friburgo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bologna fermato dal Friburgo e Roma sconfitta dal Lille in Europa League. Vince la Fiorentina in Conference

