Bologna Fc ecco la nuova terza maglia 2025 26 | Nettuno è il protagonista

Bologna, 2 ottobre 2025 – Il Bologna cambia pelle e lo fa con stile. Macron e il Bologna Fc 1909 hanno appena presentato il nuovo Third Kit 202526, l’ultimo pezzo che completa il set delle maglie rossoblù per questa stagione. Una divisa che non passa inosservata: azzurro raffinato, dettagli rossoblù e un protagonista assoluto stampato – letteralmente – sul petto dei tifosi: il Nettuno. La nuova terza divisa è un mix tra eleganza e identità cittadina. Il design è pulito ma d’impatto: girocollo, maniche bordate in rosso e blu e un motivo gessato tono su tono che, con un effetto ottico molto interessante, ricrea la sagoma del Gigante, il nome con cui a Bologna chiamano la statua del Nettuno scolpita dal Giambologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

