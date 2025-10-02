Bologna annunciata la terza maglia ispirata al Nettuno

Il Bologna ha presentato la nuova terza maglia, indossata per la prima volta nella sfida casalinga di Europa League contro il Friburgo. La divisa celebra il Nettuno, uno dei simboli più iconici della città, rappresentato con un elegante motivo gessato tono su tono su raffinato fondo azzurro. Il girocollo e i bordi manica rossoblù richiamano i colori del club, mentre sul petto spiccano il Macron Hero e lo stemma BFC 1909 in stampa siliconata bianca. Il backneck presenta il motto “Lo squadrone che tremare il mondo fa” e la scritta “Designed in Bologna”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna, annunciata la terza maglia ispirata al Nettuno

In questa notizia si parla di: bologna - annunciata

DISH-IS-NEIN, annunciata una data a Bologna #dish #is #nein: https://metal.it/note.aspx/98862/dish-is-nein-annunciata-una-data-a-bologna/… - X Vai su X

VASCO LIVE 2026: annunciata la DATA ZERO Dopo l’annuncio del tour 2026 fatto sul palco dello Stadio Dall’Ara di Bologna, Vasco annuncia la data zero del tour, sabato 30 maggio allo Stadio Romeo Neri di Rimini. VASCO ROSSI: DATA ZERO 30 m - facebook.com Vai su Facebook

Bologna Fc, ecco la nuova terza maglia 2025/26: Nettuno è il protagonista - Macron e il Bologna Fc 1909 hanno appena presentato il nuovo Third Kit 2025/26, l’ultimo pezzo che completa il set delle maglie ros ... Scrive msn.com

Ecco la nuova terza maglia del Bologna - Caratteristica di questa terza maglia è un connubio tra design moderno e identità cittadina: una proposta dal forte impatto visivo che integra su un raffinato fondo azzurro un simbolo iconico di ... Come scrive msn.com