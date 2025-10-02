Bologna ancora 10mila in corteo | scontri in stazione con lancio di lacrimogeni

Repubblica.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scendono in strada i sindacati di base e i collettivi. Nel piazzale Medaglie d’oro otto camionette e una cinquantina di uomini. 🔗 Leggi su Repubblica.it

bologna ancora 10mila in corteo scontri in stazione con lancio di lacrimogeni

© Repubblica.it - Bologna, ancora 10mila in corteo: scontri in stazione con lancio di lacrimogeni

In questa notizia si parla di: bologna - 10mila

Incidente in via Saffi a Bologna: auto esce di strada e sfonda un pub, danni da oltre 10mila euro. Video

Incidente in via Saffi a Bologna: auto esce di strada e sfonda un pub, oltre 10mila euro di danni. Video

Proteste pro-Pal in tutta Italia, occupate e bloccate diverse università | Scontri davanti alla stazione di Bologna | Attese 10mila persone a Roma

bologna 10mila corteo scontriFlotilla fermata: scontri davanti alla stazione di Bologna. Previsti cortei in molte città: attese 10mila persone al Colosseo - Un gruppo di manifestanti si è radunato davanti alla stazione centrale di Bologna, a sostegno della Global Sumud Flotilla e dei suoi attivisti, fermati dall’esercito israeliano nelle ultime ore. Scrive ilfattoquotidiano.it

bologna 10mila corteo scontriFlotilla fermata: scontri davanti alla stazione di Bologna. A Torino corteo diretto verso le autostrade. Attese 10mila persone al Colosseo - La questura di Roma, d’intesa con la Prefettura, ha concesso l’area per il ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna 10mila Corteo Scontri