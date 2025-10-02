Boeri | Forse San Siro si dovrebbe chiamare ‘Ibrahimovic o Ronaldo ma…

Stefano Boeri, architetto italiano, si è soffermato a parlare della questione del nuovo stadio di Milan e Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Boeri: “Forse San Siro si dovrebbe chiamare ‘Ibrahimovic o Ronaldo, ma…”

In questa notizia si parla di: boeri - forse

Boeri: "Forse il nuovo stadio bisognerebbe chiamarlo stadio 'Ibrahimovic e Ronaldo', ma mi pare complicato" - X Vai su X

NOZZE DI RAME. FORSE Vai su Facebook

Boeri: "Forse il nuovo stadio bisognerebbe chiamarlo stadio 'Ibrahimovic e Ronaldo', ma mi pare complicato" - Stefano Boeri, a margine della presentazione del progetto del nuovo Kursaal di Abano Terme (Padova), si è così espresso sul nuovo stadio di Milan e Inter: "Credo che il nome ... Da milannews.it

Stefano Boeri sul tema San Siro: "Terrei il nome Meazza, ha unito entrambe le tifoserie" - "Credo che il nome del nuovo stadio di San Siro debba rimanere Stadio Giuseppe Meazza. Lo riporta msn.com