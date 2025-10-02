Bobo Vieri | Stadio? Bisogna andare avanti La pressione ad Esposito è…

Bobo Vieri. Ospite dell’evento One – Stronger Together, l’ex attaccante dell’ Inter Bobo Vieri ha condiviso alcune riflessioni sul giovane talento nerazzurro Pio Esposito: “ Quando sei all’Inter, al Milan o alla Juve, la pressione è come al Barcellona o al Real Madrid. Lo scorso anno era allo Spezia, dove la pressione è minore. Ma è meglio affrontarla perché ti forma “, ha spiegato Vieri. Secondo l’ex bomber, Esposito possiede già una struttura fisica pronta e resiste bene agli sforzi internazionali, elementi fondamentali per crescere ad alti livelli. Vieri ha poi sottolineato la dedizione del giovane attaccante: “ Parlo spesso con alcuni suoi compagni e mi dicono che ha grande voglia di allenarsi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it