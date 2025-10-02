Boban trova un problema della Juve dopo il 2-2 col Villarreal | Questa cosa che ha fatto non è da grande squadra A cosa fa riferimento l’ex Milan!

Boban, ex Milan, ha analizzato così a Sky Sport il pareggio della Juve ottenuto per 2-2 contro il Villarreal. Le sue dichiarazioni. Un’analisi lucida, una critica costruttiva. Dagli studi di Sky Sport, l’ex fuoriclasse del Milan, Zvonimir Boban, ha analizzato il pareggio per 2-2 della Juventus in casa del Villarreal. Un risultato « giusto », secondo l’opinionista, figlio di una prestazione a due facce e di una mentalità ancora «non da grande squadra». VILLARREAL JUVE 2-2: LA CRONACA Una Juve a due facce, trasformata da Conceicao. Secondo Boban, la partita ha avuto due volti. « Primo tempo molto meglio il Villarreal, che ha creato tanto e poteva chiudere la partita ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boban trova un “problema” della Juve dopo il 2-2 col Villarreal: «Questa cosa che ha fatto non è da grande squadra». A cosa fa riferimento l’ex Milan!

In questa notizia si parla di: boban - trova

Boban esalta Pio Esposito ma gli trova un difetto: “Ha classe, ma deve migliorare in un fondamentale”

Condò: «Battezziamo la prima prestazione di livello di #DeBruyne» «Oltre ai tre punti Conte porta a casa le combinazioni di De Bruyne e Hojlund». Boban: «#napoli molto aggressivo, partita dura e tosta. Vittoria meritata seppure sofferta». https://www.ilnapolist Vai su Facebook

Boban critico: 'Pirlo è calato e la Juve ha smesso di giocare' - Zvominir Boban, ex giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida tra la Juventus di Allegri e l'Inter di Mancini: "Juve- Segnala calciomercato.com