Blue Economy Baccini | Fiumicino al centro dello sviluppo del paese
Fiumicino, 2 ottobre 2025 – “Fiumicino è una città strategica per l’intero sistema Paese, un punto di snodo naturale tra il Mediterraneo, l’Europa e il mondo. In questo contesto, il tema della Blue Economy assume un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo sostenibile e territoriale”. Lo ha scritto sui suoi canali social il sindaco Mario Baccini che ha aggiunto: ” La mia amministrazione ha inserito tra le priorità della propria agenda di governo l’obiettivo di valorizzare le risorse del mare e del fiume, investendo su, logistica, portualità, formazione e intermodalità, per generare nuove opportunità di occupazione e crescita economica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: blue - economy
