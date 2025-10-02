Bloober Team di Silent Hill remake e Cronos vuole pubblicare i giochi con tempi più rapidi

Bloober Team, lo studio di Cracovia diventato sinonimo di horror psicologico con titoli come Layers of Fear, The Medium e Blair Witch, ha tracciato una rotta chiara per il futuro: pubblicare giochi in tempi più rapidi, senza lunghe attese tra un’uscita e la successiva. Dopo il successo del remake di Silent Hill 2 e l’ottimo debutto di Cronos: The New Dawn, che ha venduto oltre 200.000 copie digitali nei primi tre giorni, la compagnia ha dichiarato che non intende rallentare, pubblicando i giochi più velocemente. Secondo quanto emerso durante l’ultimo incontro con gli investitori, il team di sviluppo polacco ha intenzione di consolidarsi come leader mondiale nel genere horror. 🔗 Leggi su Game-experience.it

