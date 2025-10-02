Blocchiamo tutto Gli studenti ProPal occupano la Statale

L'università Statale di Milano è stata occupata e gli studenti si dicono pronti a "bloccare tutto", convocando un'assemblea nell'ateneo dopo l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla. "Ieri sera Israele ha cominciato le prime operazioni di abbordaggio contro alcune navi della Global Sumud Flotilla - si legge in una nota di Cambiare Rotta Milano - Alcune imbarcazioni, invece, sono riuscite a evitare l'attacco dell'Idf e procedono verso Gaza. Come abbiamo promesso, se avessero toccato la Flotilla, avremmo bloccato tutto: così, dopo il corteo che ieri ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l'università Statale di Milano". 🔗 Leggi su Iltempo.it

