Blocchiamo Tutto E Ilaria Salis dai social incita le piazze

C'era un tempo la " responsabilità politica ", una sorta di disciplina etica che portava gli esponenti delle istituzioni ad assumere un comportamento adeguato al ruolo ricoperto. Nessuna tifoseria per gli scontri in piazza e, anzi, condanna unanime per le violenze contro la polizia. Nel tempo qualcosa si è rotto, questa postura è andata persa e oggi dai social leggiamo Ilaria Salis, eletta al parlamento Ue con Avs per ottenere la scarcerazione in Ungheria, che si unisce al coro delle piazze più calde: " Blocchiamo tutto ". Con quel grido, a Milano si sono anche registrati 60 poliziotti feriti il 22 settembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Blocchiamo Tutto". E Ilaria Salis (dai social) incita le piazze

In questa notizia si parla di: blocchiamo - tutto

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

In Francia il piano di austerità del premier Bayrou determina la rabbia sociale: “Il 10 settembre blocchiamo tutto”

«Blocchiamo tutto»: agitazione in Francia, la sinistra si accoda

Flotilla, torna la protesta degli studenti: “Blocchiamo tutto” - X Vai su X

HANNO ATTACCATO LA FLOTILLA - IL GENOCIDIO CONTINUA OGI BLOCCHIAMO TUTTO Verso lo sciopero generale del 3 ottobre. Rettorato Unibo, Via Zamboni 33 H 9:30 La Sumud Flotilla è stata attaccata al largo delle coste di Gaza, ancora una volta in - facebook.com Vai su Facebook

"Blocchiamo Tutto". E Ilaria Salis (dai social) incita le piazze - L'europarlamentare si è unita al coro delle piazze che da giorni stanno creando problemi all'ordine pubblico ... Da ilgiornale.it

Tajani annuncia: "Voteremo per la revoca dell'immunità a Ilaria Salis" - Il vicepremier ha motivato la decisione spiegando che "i reati sono stati commessi prima che diventasse europarlamentare". Lo riporta today.it