Blocchiamo tutto | Bologna esplode dopo l’assalto alla Flotilla oggi cortei e scuole chiuse
Il giorno dopo l’attacco alla Global Sumud Flotilla, al largo delle coste di Gaza, Bologna torna a mobilitarsi. L’assalto, avvenuto in acque internazionali con l’arresto di parte dell’equipaggio da parte delle forze armate israeliane, ha riacceso la protesta in città, che già da giorni aveva. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
In Francia il piano di austerità del premier Bayrou determina la rabbia sociale: “Il 10 settembre blocchiamo tutto”
«Blocchiamo tutto»: agitazione in Francia, la sinistra si accoda
Bologna, corteo per la Flotilla e presidio in piazza Maggiore: «Blocchiamo tutto» - Le notizie sulla Flotilla seguite in diretta su un maxischermo e un primo corteo per protestare contro l'intervento di Israele. Riporta corrieredibologna.corriere.it
“Blocchiamo tutto”, l’Italia oggi si ferma per Gaza: sciopero trasporti, scuola, manifestazioni in almeno 75 città - Il 22 settembre sciopero generale per Gaza: trasporti, scuole, sanità e porti si fermano. Riporta blitzquotidiano.it