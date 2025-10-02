Blitz pro-Gaza La solidarietà del Pd regionale
”iena solidarietà alle attiviste e agli attivisti di Rifondazione, Potere al Popolo e dei collettivi di sinistra in merito alle denunce arrivate per aver organizzato la manifestazione per la Palestina a Lucca lo scorso 22 settembre“. La esprimono Pd Toscana e Gd Toscana, insieme alle federazioni dei Giovani democratici di Pisa e Lucca, esprimiamo. ”Il corteo lucchese ha visto la partecipazione di oltre 3000 persone: con alcuni atti di disobbedienza civile e in modo del tutto pacifico sono state attraversate in maniera simbolica per qualche ora le strade della circonvallazione lucchese fino ad arrivare alla stazione di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: blitz - gaza
Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti |Gli attivisti: «Trenta imbarcazioni sono ancora in navigazione, siamo a 47 miglia da Gaza»
Gaza, blitz Digos a casa chef Rubio per post contro Israele e genocidio dei palestinesi: trattenuto 12 ore in commissariato, sequestrati cellulare e pc
Blitz Digos su Chef Rubio per post contro Israele e genocidio Gaza, il COMUNICATO: "Accusato di istigazione a odio, nel 2024 sono stato picchiato da sionisti"
Blitz delle Red Rebels in piazza Castello per contestare il modello di mobilità promosso dall'evento e denunciare la presenza di aziende "coinvolte nelle operazioni di Israele a Gaza" - facebook.com Vai su Facebook
Il Rettore dell'Università di Pisa, Riccardo Zucchi, alla Stampa: L'Università di Pisa ha denunciato gli autori del blitz? «No, solo il professor Casella ha denunciato. Nei dibattiti sulla tragedia di Gaza che abbiamo tenuto in ateneo, non ho condiviso quasi per nie - X Vai su X
Blitz pro-Gaza. La solidarietà del Pd regionale - "”iena solidarietà alle attiviste e agli attivisti di Rifondazione, Potere al Popolo e dei collettivi di sinistra in merito ... Lo riporta lanazione.it
Ultima Generazione, blitz pro-Gaza a Montecitorio: attivisti trascinati via dai carabinieri - Protesta in piazza Montecitorio, di fronte alla Camera, di Ultima Generazione contro la guerra a Gaza definita "un genocidio" e a sostegno della Global Sumud ... Lo riporta msn.com