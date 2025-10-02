Blitz in un campo rom di Milano | 10 minorenni salvati dal degrado

''Queste situazioni, purtroppo, sono ben risapute da anni. Possibile mai che i servizi sociali comunali non ne sapevano nulla?''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Blitz in un campo rom di Milano: 10 minorenni salvati dal degrado

In questa notizia si parla di: blitz - campo

Blitz dei carabinieri nel campo rom: “Hanno trovato di tutto”. Cosa succede

Blitz al campo nomadi di Roma, identificate 292 persone. FdI: “Tutelare bambini e adolescenti”

Blitz dei carabinieri al campo rom: censite 292 persone, 115 sono minorenni

Blitz nel campo rom: trovati auto e scooter rubati https://ift.tt/2QCRISs - X Vai su X

Serie D/H, blitz del Martina sul campo della Sarnese - facebook.com Vai su Facebook

Blitz in un campo rom di Milano: dieci tra bambini e ragazzini salvati dal degrado e l'abbandono - L'operazione è da inquadrare nella cornice delle verifiche eseguite dopo l'incidente che ha provocato la morte di Cecilia De Astis, uccisa da un'auto guidata da un minorenne residente nel campo, in ... milanotoday.it scrive

Milano, blitz al campo rom di via Selvanesco: i bimbi nomadi portati in comunità protette dalla polizia locale - Riscontrata una «situazione di grave pregiudizio per i minori, abbandonati a loro stessi, privi di corrente elettrica e acqua sanitaria per potersi lavare» oltre a «una evidente ... Da milano.corriere.it