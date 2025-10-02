Blitz della Polizia a Catania | sequestrati droga e razzi in un’abitazione
Controlli straordinari nei quartieri. Durante uno dei servizi di controllo disposti dalla Questura di Catania per monitorare e contrastare criminalità e illegalità diffusa, gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato un intervento in una casa del quartiere Picanello, dove sono stati rinvenuti due borsoni pieni di marijuana e due razzi. Intervento della Polizia e scoperta della droga. L'operazione è stata condotta dalla squadra volanti e dalla squadra cinofili dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Durante il pattugliamento, gli agenti hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un'abitazione di via Galatioto.
