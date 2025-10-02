Blitz antidroga | 22 indagati e sequestrati oltre 110 kg di hashish
L’OPERAZIONE. Nella mattinata di giovedì 2 ottobre in azione nella Bassa bergamasca la Squadra Mobile coordinata dalla Procura di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: blitz - antidroga
Blitz antidroga in Campania e Calabria, 40 indagati
Maxi blitz antidroga tra Calabria e Campania, 37 arresti: cocaina dal Sudamerica e marijuana made in Platì
Calabria, blitz antidroga: 54 arresti
Ventimiglia, blitz antidroga nella città di confine: arrestato uomo con oltre 60 grammi di cocaina in casa Secondo le stime, sul mercato illegale un grammo di cocaina di qualità medio-alta può raggiungere il valore di circa 80 euro - facebook.com Vai su Facebook
Blitz antidroga a Barbanella: arrestato spacciatore. Ovuli di eroina nascosti anche nel retto - Il Giunco - X Vai su X
Blitz antidroga: 22 indagati e sequestrati oltre 110 kg di hashish - Nella mattinata di giovedì 2 ottobre in azione nella Bassa bergamasca la Squadra Mobile coordinata dalla Procura di Bergamo. Segnala ecodibergamo.it
Fiumi di crack a Bagheria, scatta il blitz con 10 arresti – VIDEO - L’operazione è stata condotta dai militari del comando provinciale. Scrive livesicilia.it