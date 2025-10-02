Blitz anti droga nella bassa Bergamasca | 6 arresti 22 indagati e 110 chili di hashish sequestrati
Bergamo, 2 ottobre 2025 – Quattro misure cautelari, ventidue indagati, 110 chili di hascisc e 600 grammi di cocaina sequestrati, e contanti per 50mila euro, con tutta probabilità provento dell’attività illecita. Sono i numeri della vasta operazione anti droga scattata nella Bassa Bergamasca. Il blitz da parte della Squadra mobile della questura di Bergamo, su disposizione della procura (pm Vittorio) che ha eseguito quattro misure cautelari a conclusione di un’articolata indagine avviata a fine 2022. Il gruppo svolgeva la sua attività di spaccio nella Bassa, e in particolare nei comuni di Verdello, Osio Sotto, Osio Sopra, Boltiere, Pagazzano e Brembate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
