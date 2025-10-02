Blitz alla mostra Quei Dalì sono falsi Sequestate 21 opere

Aveva aperto i battenti sabato scorso a Parma, con l’inaugurazione a palazzo Tarasconi, la mostra Dalì: tra arte e mito. È finita nel mirino del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma che hanno eseguito un sequestro di 21 opere ritenute false, attribuite a Salvador Dalì ed esposte nella città emiliana. "Abbiamo dato esecuzione a un decreto di sequestro della procura di Roma, convalidato dal Gip del tribunale della capitale, nei confronti di un’agenzia di organizzazione mostre per aver allestito un’esposizione, sempre a Roma, tra il gennaio e luglio 2025 su Salvador Dalì al Museo della Fanteria che presentava opere i cui caratteri di autenticità non sono chiari" ha spiegato ieri Diego Polio, comandante del Nucleo Carabinieri Tpc di Roma aggiungendo che "l’intervento di esperti della Fondazione Dalì di Barcellona ha gettato il sospetto su alcune di queste opere". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

