Blitz alla mostra Quei Dalì sono falsi Sequestate 21 opere
Aveva aperto i battenti sabato scorso a Parma, con l’inaugurazione a palazzo Tarasconi, la mostra Dalì: tra arte e mito. È finita nel mirino del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma che hanno eseguito un sequestro di 21 opere ritenute false, attribuite a Salvador Dalì ed esposte nella città emiliana. "Abbiamo dato esecuzione a un decreto di sequestro della procura di Roma, convalidato dal Gip del tribunale della capitale, nei confronti di un’agenzia di organizzazione mostre per aver allestito un’esposizione, sempre a Roma, tra il gennaio e luglio 2025 su Salvador Dalì al Museo della Fanteria che presentava opere i cui caratteri di autenticità non sono chiari" ha spiegato ieri Diego Polio, comandante del Nucleo Carabinieri Tpc di Roma aggiungendo che "l’intervento di esperti della Fondazione Dalì di Barcellona ha gettato il sospetto su alcune di queste opere". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: blitz - mostra
Mostra del cinema di Venezia, dal corteo pro Palestina tentano il blitz sul red carpet ma vengono respinti. Almeno 5mila i manifestanti
Blitz pro-Pal a Pisa, un nuovo video mostra i momenti di tensione in aula
Imola, blitz alla Mostra Scambio: sequestrati 2.500 articoli contraffatti e non sicuri
? "Dalì: tra arte e mito": sabato scorso l'inaugurazione della mostra a Parma, questa mattina il blitz del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma che ha eseguito un sequestro di 21 opere ritenute false attribuite all'artista Salvador Dalì ed espos - facebook.com Vai su Facebook
Parma, blitz dei carabinieri alla mostra su Salvador Dalì: sequestrate 21 opere ritenute false https://24emilia.com/parma-blitz-alla-mostra-su-salvador-dali-sequestrate-21-opere-ritenute-false/… - X Vai su X
Blitz alla mostra. Quei Dalì sono falsi. Sequestate 21 opere - I sospetti sull’autenticità di arazzi e disegni lanciati dalla Fondazione spagnola. Secondo msn.com
Parma, blitz della polizia alla mostra di Salvador Dalì: "Dubbi su autenticità delle opere" - La mostra “Dalì: tra arte e mito”, inaugurata recentemente a Palazzo Tarasconi a Parma, è finita al centro di un'indagine giudiziaria dopo il sequestro di 21 opere ritenute false dal Nucleo Carabinier ... Scrive msn.com