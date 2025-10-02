Blitz a Campo di Marte Il truffatore dei verbali fermato in ’diretta’ Sequestrati 142 falsi
di Stefano Brogioni FIRENZE Ci aveva provato ancora, ancora a Campo di Marte. Ma la truffa della falsa contravvenzione potrebbe essere stata definitivamente debellata, almeno da queste latitudini. Perché ieri mattina, grazie all’intervento delle volanti della polizia, e l’ausilio degli agenti della municipale, una delle menti dell’ingegnoso raggiro, potrebbe essere stata individuata. Si tratta di un 42enne, documenti rumeni in tasca, non residente a Firenze, denunciato a piede libero per tentata truffa aggravata continuata e falsità materiale commessa da privato in atto pubblico. Ma le indagini della procura sono soltanto all’inizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
