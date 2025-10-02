Arezzo, 2 ottobre 2025 – Porta del Foro rafforza ancora la sua squadra e mette sotto contratto fino al 2027 il giovane talento Giulio Vedovin i. Il figlio del giostratore plurivittorioso continuerà a far parte del team della Chimera, nonostante la corte che gli era stata fatta negli ultimi tempi anche dal quartiere di Porta Sant'Andrea. Diciassette anni, ma già con tanta esperienza a livello equestre, Giulio Vedovini è stato la rivelazione di questo anno giostresco appena concluso. A giugno ha esordito nella prova generale per Porta del Foro ea settembre l'ha vinta in coppia con Niccolò Scarpini, ma ha anche fatto vedere nelle sedute di prova contro il Buratto delle gran belle carriere e buonissimi tiri, meritandosi i complimenti di tanti esperti di Giostra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Blindato Vedovini junior: a Porta del Foro fino al 2027