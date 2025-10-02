blevio si studiano barriere contro la furia dei torrenti

Gli angeli del fango continuano a scavare a Blevio per rimuovere tutti detriti, liberare le strade e ripulire le case dall’ennesima colata che settimana scorsa ha semi-sommerso il paese. La situazione permane critica. Manca persino l’acqua da bere, quasi una beffa dopo tutta quella che è piovuta dal cielo: quella che c’è è infatti contaminata. Mentre si prova a rimediare ai devastanti danni dell’ultima ondata di maltempo e a ricominciare ancora una volta sempre da capo, si progetta però pure il futuro. Dal Comune hanno incaricato un geologo di studiare un piano anti-alluvioni, per prevenire altre colate, o almeno limitarne la portata e i danni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

