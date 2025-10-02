Blasioli Pd sul dragaggetto del porto | Gli interventi fatti finora non hanno eliminato le difficoltà

Ilpescara.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Sul “dragaggetto” del porto di Pescara confermati i nostri timori: gli interventi fatti finora non hanno eliminato le difficoltà. E intanto viene risolto l’appalto per il pennello di foce e la scogliera, le cui opere non completate si ammalorano».A parlare è Antonio Blasioli del Pd, consigliere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: blasioli - dragaggetto

Porto Torres, il Pd "lancia" Mulas: «Sarà ancora il nostro sindaco» - A pochi mesi dal rinnovo del Consiglio comunale di Porto Torres, l’attuale primo cittadino, Massimo Mulas, ottiene ... Segnala unionesarda.it

Porto Torres, amministrative 2026: il Pd convoca l'assemblea degli iscritti - Il Partito democratico di Porto Torres, dopo la proposta della candidatura dell’attuale sindaco Massimo Mulas alle amministrative della prossima primavera, convoca l’assemblea degli iscritti al Pd, ... Scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Blasioli Pd Dragaggetto Porto