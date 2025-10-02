Blasioli Pd sul dragaggetto del porto | Gli interventi fatti finora non hanno eliminato le difficoltà
«Sul “dragaggetto” del porto di Pescara confermati i nostri timori: gli interventi fatti finora non hanno eliminato le difficoltà. E intanto viene risolto l’appalto per il pennello di foce e la scogliera, le cui opere non completate si ammalorano».A parlare è Antonio Blasioli del Pd, consigliere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: blasioli - dragaggetto
Porto Torres, il Pd "lancia" Mulas: «Sarà ancora il nostro sindaco» - A pochi mesi dal rinnovo del Consiglio comunale di Porto Torres, l’attuale primo cittadino, Massimo Mulas, ottiene ... Segnala unionesarda.it
Porto Torres, amministrative 2026: il Pd convoca l'assemblea degli iscritti - Il Partito democratico di Porto Torres, dopo la proposta della candidatura dell’attuale sindaco Massimo Mulas alle amministrative della prossima primavera, convoca l’assemblea degli iscritti al Pd, ... Scrive unionesarda.it