Black Ops 7 | svelato il multiplayer con 16 mappe Omnimovement e beta aperta a ottobre

Activision ha presentato le prime novità sul multiplayer di Call of Duty: Black Ops 7, in uscita il 14 novembre 2025. Il nuovo capitolo promette di ridefinire il combattimento con il sistema di movimento avanzato Omnimovement, un arsenale di mappe al lancio e modalità inedite. Al day one saranno disponibili 16 nuove mappe 6v6, affiancate da due arene 20v20 pensate per battaglie su larga scala. Tra le conferme più attese c’è il ritorno di Raid, storica mappa di Black Ops 2, completamente reimmaginata per le nuove meccaniche di gioco. Il gameplay sarà arricchito dall’ Omnimovement potenziato, che introduce i wall jumps, aumentando verticalità e fluidità degli scontri. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

