Bimbi tra infiltrazioni e blackout Nuova emergenza all’asilo Trottola

di Tiziana Petrelli La violenta perturbazione che ieri mattina si è abbattuta su Fano ha messo a dura prova anche la scuola dell’infanzia Trottola, rimasta senza corrente elettrica e già da mesi alle prese con gravi problemi di infiltrazioni e perdite d’acqua. Maestre e collaboratori sono stati costretti ancora una volta a tamponare la situazione con secchi e stracci, mentre i bambini tra i 3 e i 6 anni hanno dovuto restare nelle aule senza poter utilizzare gli spazi esterni. Una scena raccontata dai genitori ma anche testimoniata dalle foto scattate, che mostrano l’acqua colare dai muri e il personale muoversi tra secchi e torce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

