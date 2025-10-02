Bimba di tre anni investita È grave al ’Bufalini’

Una bimba di tre anni è stata trasportata all’ ospedale trauma center Bufalini di Cesena dopo essere stata investita da un furgone, ieri pomeriggio nel Borgo San Rocco, mentre stava attraversando la strada insieme al padre. Le condizioni di salute della piccola sono state giudicate gravi dagli operatori sanitari intervenuti sul posto, ma non è in pericolo di vita. L’ incidente è avvenuto ieri pomeriggio verso le 16.30 in piazzetta Anna Magnani, nel cuore del Borgo e a ridosso del centro storico. Qui, per dinamiche che andranno chiarite nei prossimi giorni dagli agenti della polizia locale di Ravenna intervenuti sul posto, un furgone Ford ha investito due pedoni: padre e figlia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

