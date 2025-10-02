Bilancio | Terme e consulenze nel mirino

Una seduta monopolizzata dai temi del bilancio, quella che si è svolta martedì sera a Castrocaro Terme e Terra del Sole. A dare il la al dibattito l’informativa della Corte dei Conti sul bilancio del Comune termale. Bilancio "solido e in ottima salute – secondo il sindaco Francesco Billi –. Scorrendo l’esame della Corte si legge che il nostro ente ‘contabilizza correttamente i fondi Pnrr senza ritardi nei progetti’, ‘paga tempestivamente aziende e fornitori’, ‘è efficace nelle riscossioni’, ‘mantiene basso l’indebitamento pro capite’, ‘rispetta i principi contabili fondamentali’, ha spiegato il primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

