Il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio consolidato 2024. L’esame del documento finanziario, caratterizzato da un patrimonio netto consolidato di poco superiore a 1,7 miliardi di euro (nel dettaglio, 1.701.805.400,75 euro), fa parte della delibera, presentata in aula dall’assessore al Bilancio Vittorio Molinari che si concentra anche sulla verifica finale sulle società partecipate per l’esercizio 2024 e il monitoraggio infrannuale 2025. A favore hanno votato Avs, Sd, Pd e M5s; contrari FdI, Lega Modena, Forza Italia, Modena in ascolto; astensione per Modena per Modena. Insieme alla delibera è stato approvato anche un emendamento del sindaco Massimo Mezzetti che in riferimento all’ammanco riscontrato in Amo elimina il riferimento diretto "al comportamento infedele di un ex dipendente" per una più ampia formulazione che fa riferimento agli accertamenti in corso per definire la responsabilità e all’attività della società, da metà aprile in poi, "incentrata principalmente sull’attuazione di una serie di misure volte a recuperare il credito, nei confronti di tutti coloro i quali saranno ritenuti responsabili da parte dell’autorità giudiziaria e contabile, nonché a rafforzare la struttura societaria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bilancio consolidato, via libera . Ok alla verifica delle partecipate