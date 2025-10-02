Biglietti Psv-Napoli | prezzi e modalità di acquisto del settore ospiti

Napolitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la gara PSV Eindhoven-Napoli, valida per la League Phase di UEFA Champions League, in programma il giorno martedì 21 ottobre 2025 alle ore 21:00 in Olanda, la Ssc Napoli comunica che dalle ore 15.00 di giovedì 2 ottobre 2025 e fino alle ore 15 di lunedì 6 ottobre 2025 sarà possibile. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: biglietti - napoli

Concerto 50 Cent, parlano gli americani: di chi è la colpa e chi rimborserà i biglietti di Napoli

Treni, a Ferragosto 2 ore in più per tratte Roma-Milano e Milano-Napoli, M5s attaccano: "Ritardi osceni e senza preavviso", ma orari annunciati e indicati nei biglietti Fs e Italo da un anno

Treni, a Ferragosto 2 ore in più per tratte Roma-Milano e Milano-Napoli, M5s attacca: "Ritardi osceni e senza preavviso", ma orari annunciati e indicati nei biglietti Fs e Italo da un anno

biglietti psv napoli prezziBiglietti Psv-Napoli: prezzi e modalità di acquisto del settore ospiti - La procedura di acquisto del voucher potrà essere svolta sul sito di TicketOne al seguente link: ... Si legge su napolitoday.it

biglietti psv napoli prezziPsv-Napoli, da domani biglietti in vendita: prezzi e dettagli - Per la gara PSV Eindhoven vs Napoli, valida per la League Phase di UEFA Champions League, in programma il giorno martedì 21 ottobre 2025 alle ore 21:00, la SSC Napoli comunica che ... Segnala tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Biglietti Psv Napoli Prezzi