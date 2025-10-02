Biglietti per Barbero un gruppo di prof protesta | In 5 ai pc vendita mai aperta La risposta | Troppe richieste sito in tilt

Cesenatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un po' di malumore tra le centinaia di persone che non sono riuscite a prenotare il posto per assistere alla lezione di Alessandro Barbero che si svolgerà all'interno della prima edizione del Festival Agorà, organizzato dal Comune. È normale che i biglietti siano andati via velocemente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: biglietti - barbero

Alessandro Barbero: i biglietti per la conferenza a Cesena esauriti in 7 minuti

Dal 2 ottobre i biglietti per la lezione magistrale di Alessandro Barbero - L’incontro si terrà martedì 4 novembre 2025 alle ore 19. Lo riporta catanzaroinforma.it

Barbero fa il tutto esaurito in 4 minuti: assalto ai biglietti per il Festival della Mente - Sarzana (La Spezia), 28 giugno 2024 – Dopo quattro minuti di "click" sono andati subito esauriti i biglietti per le due lectio magistralis del professor Alessandro Barbero nel "suo" Festival della ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Biglietti Barbero Gruppo Prof