Bientina importante intervento alla centrale idrica al servizio di oltre 100mila abitanti
Importante intervento da parte di Acque spa, che si è occupata della progettazione e realizzazione dell'operazione che ha previsto alla centrale idrica di Bientina la sostituzione di una rilevante porzione del collettore dei pozzi. Il progetto consisteva nella rimozione di una parte della vecchia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Bientina, al via i lavori per il nuovo acquedotto in via di Fungaia - È cominciato in questi giorni, con l’allestimento del cantiere e le prime attività di scavo, un intervento di Acque nel Comune di Bientina. Si legge su lanazione.it