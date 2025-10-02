Bientina importante intervento alla centrale idrica al servizio di oltre 100mila abitanti

Pisatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Importante intervento da parte di Acque spa, che si è occupata della progettazione e realizzazione dell'operazione che ha previsto alla centrale idrica di Bientina la sostituzione di una rilevante porzione del collettore dei pozzi. Il progetto consisteva nella rimozione di una parte della vecchia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bientina - importante

Bientina, al via i lavori per il nuovo acquedotto in via di Fungaia - È cominciato in questi giorni, con l’allestimento del cantiere e le prime attività di scavo, un intervento di Acque nel Comune di Bientina. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Bientina Importante Intervento Centrale