Bienalsur illumina il Musa di Napoli con l’anatomia poetica di La Padula
Napoli accoglie un incontro inatteso tra la memoria della ricerca anatomica e la sperimentazione artistica contemporanea, unendo il rigore universitario al respiro internazionale di Bienalsur. Dal 3 ottobre il Musa dell’Ateneo Vanvitelli diventa crocevia di saperi con “Anatomia delle Qualità”, opera site-specific di Pablo La Padula. Arte contemporanea e patrimonio scientifico: il dialogo Il Museo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: bienalsur - illumina
Al via al Museo dell’Ateneo Vanvitelli l’inaugurazione di Bienalsur - Dal 3 ottobre il MUSA il Museo delle Scienze e delle Arti dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” apre la mostra di Pablo La ... Scrive msn.com