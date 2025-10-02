Bicocca Orlandi presenta la sua squadra La priorità | alloggi sostenibili per studenti
L’ Università Bicocca da ieri ha cambiato squadra e apre così un nuovo sessennio. È entrato ufficialmente in carica il nuovo rettore, Marco Emilio Orlandi, docente ordinario di chimica analitica. Era stato eletto quest’estate ottenendo al secondo turno un totale di 699 voti. Con una carriera accademica passata sia in Italia che all’estero, si tratta del quarto rettore per l’ateneo milanese nato nel 1998, dopo Marcello Fontanesi, Maria Cristina Messa e Giovanna Iannantuoni. Si parla di una personalità presente in Bicocca fin dal lontano 1999, ricoprendo svariati ruoli, come quello di capo del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
