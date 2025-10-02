Bibliotecaria in pensione ancora lite | Posti salvi nonostante le criticità
L’amministrazione comunale e la fondazione Accademia dei Perseveranti (società partecipata del comune) non ci stanno. Le accuse mosse nei giorni scorsi dalla Cgil, secondo cui ci sarebbe stato un licenziamento anticipato di una bibliotecaria prossima al pensionamento e, soprattutto, i lavoratori vivrebbero in una condizione di "precarietà", vengono ritenute prive di fondamento. Ed entrambe le realtà, per confutare le tesi del sindacato, entrano a gamba tesa sull’argomento: "La Cgil ignora o finge di ignorare che, a seguito dell’ alluvione che ha distrutto la biblioteca nel 2023, la Fondazione, in collaborazione con l’amministrazione, ha scelto con senso di responsabilità e impegno sociale di non licenziare alcun dipendente, nonostante l’evidente situazione di esubero generata da una nuova biblioteca emergenziale di soli 200 metri quadrati, rispetto ai 4. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Nervi tesi tra bibliotecari e Comune. L’ultima lite su un pensionamento - La Cgil attacca l’Accademia dei Perseveranti: "Licenziamento anticipato, la dipendente perderà soldi". Come scrive msn.com