Arezzo, 2 ottobre 2025 – Sul sito del Comune di Bibbiena https:www.comunedibibbiena.ar.it è stato pubblicato il bando per ottenere il contributo affitti. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 13,00 del 24 ottobre 2025. Il bando serve alla definizione della graduatoria dei beneficiari per l’anno 2025, a cui sono destinate le somme del Fondo Nazionale rese disponibili secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale della Toscana. Alla costituzione del Fondo affitti il Comune di Bibbiena partecipa con proprie risorse di bilancio. Possono presentare richiesta di ammissione al contributo i residenti nel Comune di Bibbiena che siano in possesso di alcuni requisiti che qui riportiamo in forma sintetica (per completezza si rimanda al bando da scaricare dal sito del Comune): residenza anagrafica nell’immobile; titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo; non abbiano titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare che si trovi a distanza pari o inferiore a 50 chilometri dal comune in cui si è presentata la domanda; non abbiano titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi che si trovino su tutto il territorio italiano o all’estero; valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bibbiena, contributi per gli affitti, aperto il bando