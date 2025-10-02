Biancavilla riqualificato e omologato lo stadio Orazio Raiti
Lo stadio di Biancavilla si è rifatto il look. Conclusi con successo i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria dello stadio comunale Orazio Raiti. L’intervento, finanziato dalla Regione Siciliana, restituisce alla città un impianto sportivo sicuro, efficiente e a norma, pronto ad. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: biancavilla - riqualificato
Biancavilla: lo stadio “Orazio Raiti” è nuovamente pronto per disputare gli incontri di calcio Lo stadio “Orazio Raiti” di Biancavilla torna in campo. Si sono conclusi con successo i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria dello stadio comunale. L’in - facebook.com Vai su Facebook
Stadio Juve:|Omologato per il 2011-12 - Lo stadio della Juventus sarà omologato in tempo per l'inizio del Campionato 2011/2012, al termine dei lavori. Da calciomercato.com