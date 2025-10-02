Biancavilla riqualificato e omologato lo stadio Orazio Raiti

Cataniatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stadio di Biancavilla si è rifatto il look. Conclusi con successo i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria dello stadio comunale Orazio Raiti. L’intervento, finanziato dalla Regione Siciliana, restituisce alla città un impianto sportivo sicuro, efficiente e a norma, pronto ad. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

