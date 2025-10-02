Beve e picchia la compagna | Ti riempio la bocca di sangue A processo per maltrattamenti e lesioni
JESI - La gelosia e l’alcol avrebbero portato un uomo ad aggredire la compagna, più volte, ferendola e minacciandola anche di morte. Le botte sarebbero arrivate anche quando lei allattava uno dei due figli nati dalla relazione. Un calvario durato anni fino a quando la donna ha sporto denuncia due. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: beve - picchia
Beve tre bottiglie di vino, si schianta contro un guardrail e picchia i carabinieri: 34enne arrestato