Beve e picchia la compagna | Ti riempio la bocca di sangue A processo per maltrattamenti e lesioni

JESI - La gelosia e l’alcol avrebbero portato un uomo ad aggredire la compagna, più volte, ferendola e minacciandola anche di morte. Le botte sarebbero arrivate anche quando lei allattava uno dei due figli nati dalla relazione. Un calvario durato anni fino a quando la donna ha sporto denuncia due. 🔗 Leggi su Anconatoday.it