Beukema | L’urlo Champions al Maradona? lo stavo immaginando Alla fine in realtà è stato ancora più bello
Sam Beukema, difensore del Napoli, è intervenuto in mixed zone dopo la vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona: Le parole di Beukema. Finale di sofferenza anche oggi «Questo lo sapevamo, perché loro hanno tante qualità e continuavano anche fino alla fine, sono una squadra che vuole giocare. Questo lo sapevamo e abbiamo lottato fino in fondo. Forse non è stato il modo più bello di giocare nel finale, però è più importante che abbiamo vinto». Dal punto di vista tattico, qual è la difficoltà principale che avete incontrato contro lo Sporting? « Penso che loro avevano una idea chiara di come pressarci, e poi con la palla hanno tanta qualità, la muovono tanto e vogliono anche rischiare qualche palla. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
