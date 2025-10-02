Bertinoro elezioni dei Consigli di Zona | appuntamento sabato 8 novembre

Sabato 8 novembre 2025, dalle ore 9:00 alle 12:00, si svolgeranno le elezioni dei Consigli di Zona, organismi di partecipazione e dialogo tra i cittadini e l’Amministrazione comunale.Ogni Consiglio di Zona sarà composto da cinque consiglieri, che resteranno in carica per la durata corrispondente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: bertinoro - elezioni

Liste elezioni sindaco Bertinoro, candidati e tutti i nomi - Sono due le liste che si contendono la poltrona di primo cittadino alle Amministrative previste per domenica 25 e lunedì 26 maggio. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Alle elezioni di Bertinoro scende in campo Civitas - Nuova lista civica, in contrapposizione all’attuale maggioranza di Fratto pur con al suo interno diversi ex amministratori di area centrosinistra Civitas, l’associazione sorta a Bertinoro pochi mesi ... Secondo ilrestodelcarlino.it