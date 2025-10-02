Bernardo Silva Juve è davvero possibile? Come stanno le cose ad oggi: tutto quello che c’è da sapere sul portoghese. Un’idea, una suggestione, un’opportunità per il futuro. Il nome di Bernardo Silva è stato accostato con insistenza al calciomercato Juve, ma qual è la reale situazione? A fare chiarezza è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che dal suo canale YouTube ha analizzato lo scenario, raffreddando la pista per il presente ma lasciando una porta aperta per il futuro. PAROLE – «Èun discorso che noi in realtà non abbiamo mai legato alla Juventus ad oggi, nel senso che ad oggi è un discorso che non mi risulta essere una trattativa, non mi risulta esserci un’offerta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve è davvero possibile? Come stanno le cose ad oggi e cosa può accadere nel 2026: «Sta seriamente pensando a…» La rivelazione che infiamma le fantasie dei tifosi