Bergamo-Treviglio il fronte comune del no degli ex candidati dem
Treviglio. Un fronte comune di ex candidati sindaco dem si schiera contro la nuova autostrada Bergamo-Treviglio. Matilde Tura (Treviglio), Renato Mora (Dalmine) e Gerardo Racano (Boltiere), insieme alla segretaria del Pd di Treviglio Mariagrazia Morini e al segretario del Pd di Dalmine Francesco Caldarone, hanno presentato in conferenza stampa le osservazioni al progetto, definito “costoso, impattante e di dubbia utilità”. “Non si tratta di una presa di posizione ideologica – hanno chiarito – ma del frutto di uno studio critico dei documenti e del confronto con i cittadini”. Per Caldarone “questo gigantismo autostradale lombardo viene presentato come sinonimo di progresso, quando in realtà significa condannare il territorio a un modello superato, che consuma suolo fertile e frammenta gli ecosistemi”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
bergamo - treviglio
